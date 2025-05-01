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Феликс Оже-Альяссим проиграл 237-й ракетке мира на старте «челленджера» в Эшториле

Феликс Оже-Альяссим проиграл 237-й ракетке мира на старте «челленджера» в Эшториле
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19-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим провалил выступление на грунтовом турнире серии «челленджер» в Эшториле (Португалия).

В стартовом для себя матче Оже-Альяссим (1) со счётом 5:7, 4:6 проиграл 237-й ракетке мира из Италии Андреа Пеллегрино. Встреча теннисистов продлилась 1 час 54 минуты. В её рамках Феликс девять раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Пеллегрино два эйса, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.

Напомним, Оже-Альяссим приехал в Эшторил после раннего поражения на «Мастерсе» в Мадриде. Там канадец уступил во втором круге Хуан-Мануэлю Серундоло со счётом 6:7 (5:7), 4:6.

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