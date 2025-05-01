Шестая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер дебютирует в топ-5 мирового рейтинга после успешного выступления на турнире категории «Мастерс» в Мадриде.

Сегодня, 1 мая, Дрейпер вышел в полуфинал соревнований в Мадриде, обыграв 44-ю ракетку мира из Италии Маттео Арнальди. Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:4.

За выход в финал Мадрида Дрейпер сразится с победителем матча Лоренцо Музетти (Италия) — Габриэль Диалло (Канада).

Отметим, в мировом рейтинге Дрейпер обойдёт 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» сербского теннисиста Новака Джоковича, который неудачно выступил на текущем «Мастерсе».