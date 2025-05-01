Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Джек Дрейпер дебютирует в топ-5 мирового рейтинга

Джек Дрейпер дебютирует в топ-5 мирового рейтинга
Комментарии

Шестая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер дебютирует в топ-5 мирового рейтинга после успешного выступления на турнире категории «Мастерс» в Мадриде.

Сегодня, 1 мая, Дрейпер вышел в полуфинал соревнований в Мадриде, обыграв 44-ю ракетку мира из Италии Маттео Арнальди. Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:4.

За выход в финал Мадрида Дрейпер сразится с победителем матча Лоренцо Музетти (Италия) — Габриэль Диалло (Канада).

Отметим, в мировом рейтинге Дрейпер обойдёт 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» сербского теннисиста Новака Джоковича, который неудачно выступил на текущем «Мастерсе».

Материалы по теме
Джек Дрейпер вышел в полуфинал «Мастерса» в Мадриде, с «баранкой» обыграв Арнальди
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android