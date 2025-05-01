Джек Дрейпер станет вторым левшой в XXI веке в топ-5 мирового рейтинга после Надаля
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Шестая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер станет лишь вторым в XXI веке после 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля левшой, вошедшим в топ-5 рейтинга ATP.
Сегодня, 1 мая, Дрейпер уверенно вышел в полуфинальный круг грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). В матче 1/4 финала Джек (5) со счётом 6:0, 6:4 обыграл 44-ю ракетку мира из Италии Маттео Арнальди.
Мадрид (м). 1/4 финала
01 мая 2025, четверг. 18:45 МСК
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
Окончен
2 : 0
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|3
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|6
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|4
Маттео Арнальди
М. Арнальди
С понедельника, 5 мая, Дрейпер гарантированно дебютирует в топ-5 мирового рейтинга, вытеснив из него серба Новака Джоковича.
Интересно, что Надаль дебютировал в топ-5 рейтинга ATP тоже в мае, однако 2005 года.
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