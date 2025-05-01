Джек Дрейпер станет вторым левшой в XXI веке в топ-5 мирового рейтинга после Надаля

Шестая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер станет лишь вторым в XXI веке после 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля левшой, вошедшим в топ-5 рейтинга ATP.

Сегодня, 1 мая, Дрейпер уверенно вышел в полуфинальный круг грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). В матче 1/4 финала Джек (5) со счётом 6:0, 6:4 обыграл 44-ю ракетку мира из Италии Маттео Арнальди.

С понедельника, 5 мая, Дрейпер гарантированно дебютирует в топ-5 мирового рейтинга, вытеснив из него серба Новака Джоковича.

Интересно, что Надаль дебютировал в топ-5 рейтинга ATP тоже в мае, однако 2005 года.