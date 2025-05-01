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Джек Дрейпер станет вторым левшой в XXI веке в топ-5 мирового рейтинга после Надаля

Джек Дрейпер станет вторым левшой в XXI веке в топ-5 мирового рейтинга после Надаля
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Шестая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер станет лишь вторым в XXI веке после 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля левшой, вошедшим в топ-5 рейтинга ATP.

Сегодня, 1 мая, Дрейпер уверенно вышел в полуфинальный круг грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). В матче 1/4 финала Джек (5) со счётом 6:0, 6:4 обыграл 44-ю ракетку мира из Италии Маттео Арнальди.

Мадрид (м). 1/4 финала
01 мая 2025, четверг. 18:45 МСК
Джек Дрейпер
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		4
         
Маттео Арнальди
Италия
Маттео Арнальди
М. Арнальди

С понедельника, 5 мая, Дрейпер гарантированно дебютирует в топ-5 мирового рейтинга, вытеснив из него серба Новака Джоковича.

Интересно, что Надаль дебютировал в топ-5 рейтинга ATP тоже в мае, однако 2005 года.

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