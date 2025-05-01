Гауфф — о 15-м матче со Швёнтек: не верится, мы же так молоды! Чувствую, побьём рекорд

Чемпионка US Open — 2023, четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф высказалась о том, что провела уже 15-й матч с пятикратной чемпионкой турниров «Большого шлема», второй ракеткой мира из Польши Игой Швёнтек.

Это произошло в полуфинале грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Гауфф одержала победу со счётом 6:1, 6:1.

«Не могу поверить, что мы с Игой играли друг с другом уже столько раз. Мне 21, ей 23, мы так молоды, и у нас обеих впереди, по крайней мере, ещё 10 лет в этой игре. Я чувствую, что в конечном счёте мы установим рекорд по количеству сыгранных матчей друг с другом за всю историю тенниса», — приводит слова Гауфф журналистка Рим Абуллейл.

В 15 прошедших встречах Швёнтек одержала 11 побед, Гауфф — четыре.