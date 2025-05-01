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Гауфф — о 15-м матче со Швёнтек: не верится, мы же так молоды! Чувствую, побьём рекорд

Гауфф — о 15-м матче со Швёнтек: не верится, мы же так молоды! Чувствую, побьём рекорд
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Чемпионка US Open — 2023, четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф высказалась о том, что провела уже 15-й матч с пятикратной чемпионкой турниров «Большого шлема», второй ракеткой мира из Польши Игой Швёнтек.

Это произошло в полуфинале грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Гауфф одержала победу со счётом 6:1, 6:1.

Мадрид (ж). 1/2 финала
01 мая 2025, четверг. 17:10 МСК
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		1
         
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

«Не могу поверить, что мы с Игой играли друг с другом уже столько раз. Мне 21, ей 23, мы так молоды, и у нас обеих впереди, по крайней мере, ещё 10 лет в этой игре. Я чувствую, что в конечном счёте мы установим рекорд по количеству сыгранных матчей друг с другом за всю историю тенниса», — приводит слова Гауфф журналистка Рим Абуллейл.

В 15 прошедших встречах Швёнтек одержала 11 побед, Гауфф — четыре.

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