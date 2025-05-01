Наоми Осака одержала волевую победу над Диан Парри на турнире WTA-125 в Сен-Мало

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака вышла в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-125 в Сен-Мало (Франция).

В матче 1/8 финала Осака (2), ныне занимающая 55-ю строчку в рейтинге WTA, со счётом 2:6, 6:3, 6:4 обыграла 116-ю ракетку мира 22-летнюю француженку Диан Парри.

Встреча Осаки с Парри продлилась 2 часа. В её рамках Наоми шесть раз подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Диан четыре эйса, семь двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.