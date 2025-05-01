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«Движемся по правильному пути». Серундоло оценил свою позицию в рейтинге

«Движемся по правильному пути». Серундоло оценил свою позицию в рейтинге
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21-я ракетка мира аргентинский теннисист Франсиско Серундоло оценил своё положение в рейтинге после выхода в полуфинал грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). В матче 1/4 финала он со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 6:2 одолел 23-ю ракетку мира 19-летнего чеха Якуба Меншика.

«В этом году я не ставил перед собой никаких рейтинговых целей. Просто хочу улучшить свою физику, ум и игру. Думаю, что мы вместе с командой движемся по правильному пути. Возвращение в топ-20 — награда за то, что мы делали весь год. Я сосредоточен на завтрашнем полуфинале, на своей игре. Рейтинг — это следствие того, что я делаю на корте», — сказал Серундоло на пресс-конференции.

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