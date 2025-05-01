237-я ракетка мира Пеллегрино высказался о сенсационной победе над Оже-Альяссимом

237-я ракетка мира из Италии Андреа Пеллегрино прокомментировал сенсационную победу над 19-м номером мирового рейтинга канадским теннисистом Феликсом Оже-Альяссимом на грунтовом турнире серии «челленджер» в Эшториле (Португалия). Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:4.

«Это самая крупная победа в моей карьере. Каждый матч даётся тяжело физически, особенно на грунте. Готов к тому, что в каждой игре мне придётся много бегать, и я этого не боюсь», — приводит слова Пеллегрино пресс-служба турнира в Эшториле.

Напомним, Оже-Альяссим приехал в Эшторил после раннего поражения на «Мастерсе» в Мадриде. Там канадец уступил во втором круге Хуан-Мануэлю Серундоло со счётом 6:7 (5:7), 4:6.