Даниил Медведев: не особо люблю смотреть свои матчи, особенно те, которые проиграл

Чемпион US Open — 2021, 10-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев ответил, будет ли для анализа пересматривать матч (3:6, 5:7) с норвежцем Каспером Руудом в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде.
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— А ты будешь пересматривать этот матч? Ты вообще пересматриваешь полностью игры свои или только какие-то определённые моменты/хайлайты?
— По-разному бывает. Вообще, я не особо люблю смотреть свои матчи, особенно те, которые проиграл. Но в последнее время стал, скажем так, чуть легче к этому относиться. К примеру, после де Минора (поражение в третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло. — Прим. «Чемпионата»), потому что там я в принципе не считаю, что ужасно играл, хотя уступил 2:6, 2:6 за один час. Тот матч мы вместе с Жилем [Сервара] пересмотрели почти весь. Рассматривали, что мне можно делать лучше на грунте.
На харде я смотрю меньше, потому что сразу почти сам после матча понимаю, где и что я сделал не так. После игр на грунте у меня нет такого чувства, — сказал Медведев в эфире «Больше!»
- 1 мая 2025
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