Даниил Медведев: играть на грунте сейчас мне нравится намного больше, чем раньше

Чемпион US Open — 2021, 10-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поделился своим настроем на выступление на грунтовом «Мастерсе» в Риме (Италия), который пройдёт с 7 по 18 мая. Медведев выигрывал его в 2023 году.

— Сейчас ходит много мемов о том, что настоящий грунтовый сезон для Медведева начнётся с Рима. С какими ожиданиями ты подходишь к Риму? В Мадриде, наверное, тебе покомфортнее играть, да?

— Да вообще по-разному. На самом деле, по идее, с юниоров я не любил играть на высоте на грунте. Но, в принципе, каждый год выступаю лучше и лучше в Мадриде. В Риме то же самое. Я там, по-моему, ни одного круга не проходил до того, как выиграл турнир. И в год, когда победил, у меня всё получалось, всё залетало ещё до начала турнира, то есть я приехал туда и сразу хорошо себя почувствовал. В прошлом году было наоборот: я, в принципе, провёл два хороших матча и последний ужасный, а до турнира вообще ничего не мог попасть. Но я ещё тогда приехал немного травмированным после Мадрида, поэтому не знаю, чего ожидать, но, в принципе, мне на грунте сейчас выступать нравится намного больше, чем раньше. Поэтому надеюсь, что смогу показывать такую же игру, как здесь, ведь если я буду показывать игру, как здесь, то смогу далеко дойти в Риме, — сказал Медведев в эфире «Больше!».