Кори Гауфф третьей после Возняцки и Швёнтек добилась финалов WTA-1000 на харде и грунте

Чемпионка US Open — 2023, четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф добилась значимого достижения после выхода в финал грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

Гауфф (21 год и 29 дней) стала третьим по молодости игроком WTA-тура, которому удалось выйти в финал «тысячника» как на харде, так и на грунте (с момента введения формата в 2009 году), сообщает Opta Ace. В более раннем возрасте такого результата добивались лишь датчанка Каролина Возняцки и полька Ига Швёнтек.

Отметим, что именно Игу Швёнтек Гауфф обыграла в борьбе за выход в финал турнира в Мадриде. Кори разгромила Игу со счётом 6:1, 6:1.