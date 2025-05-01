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Кори Гауфф третьей после Возняцки и Швёнтек добилась финалов WTA-1000 на харде и грунте

Кори Гауфф третьей после Возняцки и Швёнтек добилась финалов WTA-1000 на харде и грунте
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Чемпионка US Open — 2023, четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф добилась значимого достижения после выхода в финал грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

Гауфф (21 год и 29 дней) стала третьим по молодости игроком WTA-тура, которому удалось выйти в финал «тысячника» как на харде, так и на грунте (с момента введения формата в 2009 году), сообщает Opta Ace. В более раннем возрасте такого результата добивались лишь датчанка Каролина Возняцки и полька Ига Швёнтек.

Отметим, что именно Игу Швёнтек Гауфф обыграла в борьбе за выход в финал турнира в Мадриде. Кори разгромила Игу со счётом 6:1, 6:1.

Мадрид (ж). 1/2 финала
01 мая 2025, четверг. 17:10 МСК
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		1
         
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
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