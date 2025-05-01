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Кори Гауфф — о финале Мадрида: Соболенко или Свитолина? У меня нет предпочтений

Кори Гауфф — о финале Мадрида: Соболенко или Свитолина? У меня нет предпочтений
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Чемпионка US Open — 2023, четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф высказалась о предстоящем финале турнира WTA-1000 в Мадриде. Американка ожидает свою соперницу по матчу за титул. Во втором полуфинале турнира сыграют представительница Беларуси Арина Соболенко и украинка Элина Свитолина.

«Честно говоря, у меня нет никаких предпочтений. Обе теннисистки — сложные соперницы. Очевидно, что Арина — номер один в мире, поэтому было бы здорово сыграть с ней в финале и бросить себе этот вызов. Но Элина очень последовательна. Каждый раз, когда я играю против неё, у нас получаются сложные матчи. То же самое и с Ариной. Так что любой из этих матчей будет тяжёлым», — сказала Гауфф на пресс-конференции.

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