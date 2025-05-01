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Лоренцо Музетти вышел в полуфинал «Мастерса» в Мадриде, уверенно обыграв Диалло

Лоренцо Музетти вышел в полуфинал «Мастерса» в Мадриде, уверенно обыграв Диалло
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11-я ракетка мира 23-летний итальянский теннисист Лоренцо Музетти вышел в полуфинал грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

Мадрид (м). 1/4 финала
01 мая 2025, четверг. 21:10 МСК
Лоренцо Музетти
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Габриэль Диалло
Канада
Габриэль Диалло
Г. Диалло

В матче 1/4 финала Музетти (10) со счётом 6:4, 6:3 обыграл 78-ю ракетку мира из Канады Габриэля Диалло (LL).

Встреча Музетти с Диалло продлилась 1 час 29 минут. В её рамках Лоренцо четыре раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Габриэля ни одного эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

За выход в финал турнира в Мадриде Музетти сразится с шестой ракеткой мира из Великобритании Джеком Дрейпером (5).

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