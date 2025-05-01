Музетти высказался о предстоящем матче с Дрейпером в полуфинале «Мастерса» в Мадриде
Поделиться
11-я ракетка мира 23-летний итальянский теннисист Лоренцо Музетти высказался о предстоящем матче с шестой ракеткой мира британцем Джеком Дрейпером в полуфинале грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).
Мадрид (м). 1/2 финала
02 мая 2025, пятница. 21:00 МСК
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
Не начался
|1
|2
|3
|
|
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
«Ранее я никогда его не побеждал. Но всё когда-то бывает в первый раз. Надеюсь, это произойдёт именно здесь. Мы близкие друзья. Мы выросли, играя вместе. Очень приятно делить корт с ним. Знаю, что у Джека потрясающий сезон. Очень рад за него. Но это будет борьба. Надеюсь, что смогу поставить его в сложную ситуацию», — сказал Музетти в интервью на корте.
В матче 1/4 финала Музетти со счётом 6:4, 6:3 обыграл 78-ю ракетку мира из Канады Габриэля Диалло.
Материалы по теме
Комментарии
- 1 мая 2025
-
23:08
-
22:58
-
22:57
-
22:48
-
22:40
-
22:15
-
21:58
-
21:51
-
21:45
-
21:42
-
21:13
-
20:58
-
20:47
-
20:29
-
20:11
-
20:03
-
19:49
-
19:44
-
19:33
-
19:28
-
19:22
-
18:49
-
18:48
-
18:27
-
18:24
-
18:15
-
18:12
-
18:03
-
17:59
-
17:50
-
17:44
-
17:37
-
17:34
-
17:26
-
16:40