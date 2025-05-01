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Музетти высказался о предстоящем матче с Дрейпером в полуфинале «Мастерса» в Мадриде

Музетти высказался о предстоящем матче с Дрейпером в полуфинале «Мастерса» в Мадриде
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11-я ракетка мира 23-летний итальянский теннисист Лоренцо Музетти высказался о предстоящем матче с шестой ракеткой мира британцем Джеком Дрейпером в полуфинале грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

Мадрид (м). 1/2 финала
02 мая 2025, пятница. 21:00 МСК
Джек Дрейпер
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
Не начался
1 2 3
         
         
Лоренцо Музетти
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти

«Ранее я никогда его не побеждал. Но всё когда-то бывает в первый раз. Надеюсь, это произойдёт именно здесь. Мы близкие друзья. Мы выросли, играя вместе. Очень приятно делить корт с ним. Знаю, что у Джека потрясающий сезон. Очень рад за него. Но это будет борьба. Надеюсь, что смогу поставить его в сложную ситуацию», — сказал Музетти в интервью на корте.

В матче 1/4 финала Музетти со счётом 6:4, 6:3 обыграл 78-ю ракетку мира из Канады Габриэля Диалло.

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