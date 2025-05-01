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Определились полуфиналисты «Мастерса» в Мадриде

Определились полуфиналисты «Мастерса» в Мадриде
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Определились полуфиналисты грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания), призовой фонд которого составляет более € 7,8 млн. «Чемпионат» предлагает с ними ознакомиться.

Теннис. «Мастерс» в Мадриде, 2025 год. Полуфинальные пары:

Франсиско Серундоло (Аргентина, 20) — Каспер Рууд (Норвегия, 14);
Джек Дрейпер (Великобритания, 5) — Лоренцо Музетти (Италия, 10).

«Мастерс» в Мадриде продлится до 4 мая. В прошлом году турнир выиграл олимпийский чемпион 2020 года в миксте, восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв, который в текущем розыгрыше уступил казахстанцу Александру Бублику в третьем круге.

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