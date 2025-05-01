Лоренцо Музетти вышел в лидеры по количеству победных матчей на «Мастерсах» в 2025 году

11-я ракетка мира 23-летний итальянский теннисист Лоренцо Музетти одержал 12-ю победу в матчах на турнирах категории «Мастерс» в 2025 году. Сегодня, 1 мая, он вышел в полуфинал грунтового «тысячника» в Мадриде (Испания).

В матче 1/4 финала «Мастерса» в Мадриде Лоренцо Музетти в двух сетах обыграл 78-ю ракетку мира из Канады Габриэля Диалло. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3.

За выход в финал турнира в Мадриде Музетти сразится с шестой ракеткой мира из Великобритании Джеком Дрейпером. Отметим, британский теннисист занимает второе место по количеству победных матчей на «Мастерсах» в 2025 году (11).