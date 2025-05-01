Ига Швёнтек ответила, испытывает ли сейчас эмоциональные проблемы

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек после разгромного поражения (1:6, 1:6) в матче с чемпионкой US Open — 2023, четвёртой ракеткой мира американкой Кори Гауфф в полуфинале грунтового турнира WTA-1000 в Мадриде (Испания) ответила, испытывает ли в данный момент какие-либо эмоциональные проблемы.

«Сегодня чувствовала себя хорошо. Я не другая теннисистка в плане отношения или эмоций, чем была пару сезонов назад», — приводит слова Швёнтек Punto De Break.

Отметим, что в Мадриде Швёнтек защищала титул. Она потеряет в рейтинге 610 очков и может уступить вторую строчку Гауфф.