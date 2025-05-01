Музетти — о победе над Диалло: возможно, я показал не самый лучший теннис
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11-я ракетка мира 23-летний итальянский теннисист Лоренцо Музетти прокомментировал выход в полуфинал грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). В матче 1/4 финала он со счётом 6:4, 6:3 обыграл 78-ю ракетку мира из Канады Габриэля Диалло.
Мадрид (м). 1/4 финала
01 мая 2025, четверг. 21:10 МСК
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
Габриэль Диалло
Г. Диалло
«Возможно, я показал не самый лучший теннис, но в этом матче важно было одержать победу, независимо от того, как я играл. Я не чувствовал мяч так, как во вчерашней встрече. Выходя на корт, я знал, что сегодня будет непростой поединок, поэтому мне удалось продержаться до последнего очка. Горжусь тем, что вышел в полуфинал», — приводит слова Музетти пресс-служба ATP.
За выход в финал турнира в Мадриде Музетти сразится с шестой ракеткой мира из Великобритании Джеком Дрейпером.
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