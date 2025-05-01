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Элина Свитолина проиграла сет впервые за 12 матчей

Элина Свитолина проиграла сет впервые за 12 матчей
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Бронзовый призёр Олимпиады-2020, 18-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина впервые за 12 матчей проиграла сет.

В полуфинале грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде Свитолина уступила в первом сете лидеру мирового рейтинга из Беларуси Арине Соболенко — 3:6.

Мадрид (ж). 1/2 финала
01 мая 2025, четверг. 23:00 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
3 		5
         
Элина Свитолина
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина

Ранее Свитолина выиграла 11 матчей подряд без потери сета, повторив достижение американки Серены Уильямс, установленное в 2013 году.

Победитель матча между Свитолиной и Соболенко в игре за титул «тысячника» встретится с американкой Кори Гауфф. Турнир в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек из Польши.

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