Новак Джокович рассказал, что планирует проводить ретриты вместе с Марией Шараповой

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2024 года сербский теннисист Новак Джокович рассказал, что планирует проводить совместные ретриты (духовные практики) с россиянкой Марией Шараповой в рамках сотрудничества с брендом сети отелей Aman Resorts.

— Для меня с самого начала было совершенно ясно, что я хочу сотрудничать с такими брендами, как Aman, где качество во всех аспектах во главе угла. Я в восторге от ретритов, которые мы собираемся проводить, где я смогу поделиться своим опытом, своими ноу-хау с людьми, которым интересно узнать больше о моих тренировках, о моём восстановлении, о моей ментальной работе.

— Гости Aman действительно смогут отправиться с тобой в ретрит?

— Да, мы будем это делать. Мария Шарапова также является послом велнес-бренда Aman, мы с Марией давно дружим, поэтому я надеюсь, что мы сможем провести некоторые из этих ретритов вместе, тогда эффекта от них будет ещё больше. Мы пока не знаем, где и когда. Поскольку моя карьера всё ещё продолжается, с графиком есть сложности, но я очень рад, потому что это также поможет мне развить мозг и направить энергию на оздоровление, а ещё научиться лучше доносить до аудитории информацию о самочувствии, одновременно расширяя присутствие бренда, послом которого я являюсь, — приводит слова Джоковича Business Traveler Usa.