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«Всё даётся тяжело». Ига Швёнтек рассказала о своих проблемах с движением ног

«Всё даётся тяжело». Ига Швёнтек рассказала о своих проблемах с движением ног
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Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек после разгромного поражения (1:6, 1:6) от чемпионки US Open — 2023, четвёртой ракетки мира американки Кори Гауфф в полуфинале грунтового турнира WTA-1000 в Мадриде (Испания) рассказала о своих проблемах с движением ног.

Мадрид (ж). 1/2 финала
01 мая 2025, четверг. 17:10 МСК
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		1
         
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

— Когда вы говорите, что плохо двигались, вы имеете в виду тяжесть в ногах или что-то другое?
— Да, я чувствовала тяжесть. Всё приходилось делать через усилие, вместо того чтобы это шло само собой, интуитивно. Потому что я знаю, как могу двигаться, и обычно мне не нужно об этом думать. А последние недели всё даётся тяжело. Приходится буквально заставлять себя садиться пониже в ноги, ими работать — поскольку само собой уже не получается. Надеюсь, однажды всё снова щёлкнет. Но ничего не жду, просто буду над этим работать, — приводит слова Швёнтек с пресс-конференции Punto De Break.

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