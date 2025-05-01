«Всё даётся тяжело». Ига Швёнтек рассказала о своих проблемах с движением ног

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек после разгромного поражения (1:6, 1:6) от чемпионки US Open — 2023, четвёртой ракетки мира американки Кори Гауфф в полуфинале грунтового турнира WTA-1000 в Мадриде (Испания) рассказала о своих проблемах с движением ног.
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— Когда вы говорите, что плохо двигались, вы имеете в виду тяжесть в ногах или что-то другое?
— Да, я чувствовала тяжесть. Всё приходилось делать через усилие, вместо того чтобы это шло само собой, интуитивно. Потому что я знаю, как могу двигаться, и обычно мне не нужно об этом думать. А последние недели всё даётся тяжело. Приходится буквально заставлять себя садиться пониже в ноги, ими работать — поскольку само собой уже не получается. Надеюсь, однажды всё снова щёлкнет. Но ничего не жду, просто буду над этим работать, — приводит слова Швёнтек с пресс-конференции Punto De Break.
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