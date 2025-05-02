Джокович ответил, что доставляет ему столько же удовольствия, как и игра в теннис

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2024 года, бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович рассказал, что приносит ему такой же кайф, который он получает на протяжении жизни от игры в теннис.

«Быть родителем. Я действительно хочу быть рядом со своими детьми и хочу наверстать время, в которое я отсутствовал. Так приятно полностью погружаться в занятия с ними и просто присутствовать в их жизни. Это так наполняет моё сердце радостью», — приводит слова Джоковича Business Traveler Usa.

Напомним, у Джоковича и его супруги Елены двое детей — сын Стефан и дочь Тара.