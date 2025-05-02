Дрейпер: никогда не мог подумать, что сумею быть похожим на Надаля

Шестая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер высказался о том, что станет лишь вторым в XXI веке после 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля левшой, вошедшим в топ-5 рейтинга ATP.

«Очевидно, что я вырос, наблюдая за Рафой, но никогда не мог подумать, что сумею быть похожим на него на грунтовой поверхности, ведь он довольно хорош. Думаю, что есть моменты, которые можно извлечь из его игры. Особенно то, как он диктовал игру соперникам на грунте. И я пытаюсь найти свой темп, чтобы продолжать диктовать игру», — сказал Дрейпер на пресс-конференции.

С понедельника, 5 мая, Дрейпер гарантированно дебютирует в топ-5 мирового рейтинга, вытеснив из него серба Новака Джоковича.