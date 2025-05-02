Дедушка Швёнтек умер до начала турнира в Мадриде. Ига присутствовала на его похоронах

У пятикратной чемпионки турниров «Большого шлема», второй ракетки мира польской теннисистки Иги Швёнтек умер дедушка до начала грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Спортсменка присутствовала на его похоронах. Об этом сообщает журналист «Super Express» Михал Хоецки со ссылкой на PR-менеджера польки Дарью Сульгостовскую.
Первым о трагедии в семье Швёнтек заявил французский журналист Бенуа Мейлен.
«Я спросил у команды Иги Швёнтек, соответствует ли действительности информация, предоставленная этим журналистом о смерти дедушки Иги. Дарья Сульгостовская это подтверждает. Ига был на похоронах перед турниром», — написал Хоецки в социальных сетях.
На турнире WTA-1000 в Мадриде Швёнтек дошла до полуфинала, где разгромно, со счётом 1:6, 1:6 проиграла американке Кори Гауфф. По ходу встречи полька плакала. На послематчевой пресс-конференции Швёнтек о трагедии в семье рассказывать не стала.
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