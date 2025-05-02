Арина Соболенко вышла в финал «тысячника» в Мадриде, обыграв Элину Свитолину
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Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в финал грунтового турнира WTA-1000 в Мадриде. В 1/2 финала она обыграла украинку Элину Свитолину. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:5.
Мадрид (ж). 1/2 финала
01 мая 2025, четверг. 23:00 МСК
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
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Элина Свитолина
Э. Свитолина
Матч продолжался 1 час 31 минуту. За это время Соболенко выполнила четыре подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. На счету Свитолиной четыре эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.
В финале «тысячника» в Мадриде Соболенко сыграет с американкой Кори Гауфф. Турнир WTA-1000 проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующей чемпионкой соревнования является польская теннисистка вторая ракетка мира Ига Швёнтек.
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