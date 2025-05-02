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Арина Соболенко вышла в финал «тысячника» в Мадриде, обыграв Элину Свитолину

Арина Соболенко вышла в финал «тысячника» в Мадриде, обыграв Элину Свитолину
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Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в финал грунтового турнира WTA-1000 в Мадриде. В 1/2 финала она обыграла украинку Элину Свитолину. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:5.

Мадрид (ж). 1/2 финала
01 мая 2025, четверг. 23:00 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
3 		5
         
Элина Свитолина
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина

Матч продолжался 1 час 31 минуту. За это время Соболенко выполнила четыре подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. На счету Свитолиной четыре эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.

В финале «тысячника» в Мадриде Соболенко сыграет с американкой Кори Гауфф. Турнир WTA-1000 проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующей чемпионкой соревнования является польская теннисистка вторая ракетка мира Ига Швёнтек.

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