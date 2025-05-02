Определились финалистки грунтового турнира WTA-1000 в Мадриде

Сегодня, 2 мая, завершились полуфинальные матчи на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с финалистками турнира.

Теннис. WTA-1000 в Мадриде (Испания). Финал:

Арина Соболенко (Беларусь) — Кори Гауфф (США).

В 1/2 финала турнира в Мадриде Соболенко одолела украинку Элину Свитолину. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:5. Кори Гауфф уверенно обыграла второй номер мирового рейтинга польку Игу Швёнтек — 6:1, 6:1.

Турнир WTA-1000 проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующей чемпионкой соревнования является польская теннисистка вторая ракетка мира Ига Швёнтек.