«Мастерс» в Мадриде, 2025 год: результаты матчей 1 мая

1 мая завершился очередной игровой день грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания), призовой фонд которого составляет € 7 854 000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших матчей, согласно которым сформировались полуфинальные пары.

Теннис. «Мастерс» в Мадриде, 2025 год. Четвертьфиналы. Результаты игрового дня 1 мая: