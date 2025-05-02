«Мастерс» в Мадриде, 2025 год: результаты матчей 1 мая
1 мая завершился очередной игровой день грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания), призовой фонд которого составляет € 7 854 000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших матчей, согласно которым сформировались полуфинальные пары.
Теннис. «Мастерс» в Мадриде, 2025 год. Четвертьфиналы. Результаты игрового дня 1 мая:
- Каспер Рууд (Норвегия, 14) — Даниил Медведев (Россия, 9) — 6:3, 7:5;
- Франсиско Серундоло (Аргентина, 20) — Якуб Меншик (Чехия, 22) — 3:6, 7:6 (7:5), 6:2;
- Джек Дрейпер (Великобритания, 5) — Маттео Арнальди (Италия) — 6:0, 6:4;
- Лоренцо Музетти (Италия, 10) — Габриэль Диалло (Канада, LL) — 6:4, 6:3.
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