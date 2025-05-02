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Арина Соболенко повторила достижения Марии Шараповой и Серены Уильямс

Арина Соболенко повторила достижения Марии Шараповой и Серены Уильямс
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Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко повторила достижения россиянки Марии Шараповой и американки Серены Уильямс после выхода в финал грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

Мадрид (ж). 1/2 финала
01 мая 2025, четверг. 23:00 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
3 		5
         
Элина Свитолина
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина

В полуфинале Мадрида-2025 Соболенко обыграла украинку Элину Свитолину. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:5 в пользу белоруски.

Таким образом, Арина Соболенко в сезоне-2025 дошла до финалов турниров в Индиан-Уэллсе (США), Майами (США) и Мадриде (Испания). Подобного в рамках одного года достигали лишь Шарапова в 2013-м и Серена в 2015-м.

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