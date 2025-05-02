Арина Соболенко повторила достижения Марии Шараповой и Серены Уильямс

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко повторила достижения россиянки Марии Шараповой и американки Серены Уильямс после выхода в финал грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

В полуфинале Мадрида-2025 Соболенко обыграла украинку Элину Свитолину. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:5 в пользу белоруски.

Таким образом, Арина Соболенко в сезоне-2025 дошла до финалов турниров в Индиан-Уэллсе (США), Майами (США) и Мадриде (Испания). Подобного в рамках одного года достигали лишь Шарапова в 2013-м и Серена в 2015-м.