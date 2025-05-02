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Арина Соболенко поделилась эмоциями после победы над Свитолиной в полуфинале Мадрида

Арина Соболенко поделилась эмоциями после победы над Свитолиной в полуфинале Мадрида
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Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала выход в финал грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

В полуфинале Мадрида-2025 Соболенко обыграла украинку Элину Свитолину. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:5 в пользу белоруски.

Мадрид (ж). 1/2 финала
01 мая 2025, четверг. 23:00 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
3 		5
         
Элина Свитолина
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина

«Большое вам спасибо, ребята [болельщикам], за атмосферу, которую вы здесь создаёте. Играть перед вами действительно приятно. Я правда люблю этот стадион.

Честно говоря, ненавижу играть вторым запуском в вечерней сессии. Это самое ужасное, потому что обычно люди не остаются на последний матч. Я такая [мысленно]: «Ребята, пожалуйста, оставайтесь». Большое вам спасибо, что остались», — сказала Соболенко в интервью на корте.

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