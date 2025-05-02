Арина Соболенко поделилась эмоциями после победы над Свитолиной в полуфинале Мадрида

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала выход в финал грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

В полуфинале Мадрида-2025 Соболенко обыграла украинку Элину Свитолину. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:5 в пользу белоруски.

«Большое вам спасибо, ребята [болельщикам], за атмосферу, которую вы здесь создаёте. Играть перед вами действительно приятно. Я правда люблю этот стадион.

Честно говоря, ненавижу играть вторым запуском в вечерней сессии. Это самое ужасное, потому что обычно люди не остаются на последний матч. Я такая [мысленно]: «Ребята, пожалуйста, оставайтесь». Большое вам спасибо, что остались», — сказала Соболенко в интервью на корте.