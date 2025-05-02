Арина Соболенко повторила рекорд Симоны Халеп на «тысячнике» в Мадриде

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко в четвёртый раз в своей карьере вышла в финал грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде в одиночном разряде. В полуфинале Соболенко переиграла в двух партиях 17-ю в мировом рейтинге украинку Элину Свитолину — 6:3, 7:5.
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Тем самым Соболенко повторила рекорд по количеству выходов в финал «тысячника» в Мадриде в одиночном разряде за всю историю существования турнира (с 2009 года). Ранее четыре раза за карьеру на этом турнире смогла выйти в финал только румынская теннисистка Симона Халеп.
В трёх своих предыдущих финалах в Мадриде Соболенко одержала две победы и потерпела одно поражение, её соперницей в новом матче за титул будет четвёртая ракетка мира американка Кори Гауфф.
Видео: Мирра Андреева и Арина Соболенко провели тренировку в Штутгарте
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