Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко повторила рекорд Симоны Халеп на «тысячнике» в Мадриде

Арина Соболенко повторила рекорд Симоны Халеп на «тысячнике» в Мадриде
Аудио-версия:
Комментарии

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко в четвёртый раз в своей карьере вышла в финал грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде в одиночном разряде. В полуфинале Соболенко переиграла в двух партиях 17-ю в мировом рейтинге украинку Элину Свитолину — 6:3, 7:5.

Мадрид (ж). 1/2 финала
01 мая 2025, четверг. 23:00 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
3 		5
         
Элина Свитолина
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина

Тем самым Соболенко повторила рекорд по количеству выходов в финал «тысячника» в Мадриде в одиночном разряде за всю историю существования турнира (с 2009 года). Ранее четыре раза за карьеру на этом турнире смогла выйти в финал только румынская теннисистка Симона Халеп.

В трёх своих предыдущих финалах в Мадриде Соболенко одержала две победы и потерпела одно поражение, её соперницей в новом матче за титул будет четвёртая ракетка мира американка Кори Гауфф.

Календарь WTA-1000 в Мадриде
Турнирная сетка WTA-1000 в Мадриде

Видео: Мирра Андреева и Арина Соболенко провели тренировку в Штутгарте

Материалы по теме
Арина Соболенко вышла в финал «тысячника» в Мадриде, обыграв Элину Свитолину
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android