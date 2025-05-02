Соболенко повторила достижение Хингис 24-летней давности
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Белоруска Арина Соболенко стала первой теннисисткой с 2001 года (со времён Мартины Хингис), которая шесть раз вышла в финалы турниров уровня WTA за первые четыре месяца с начала сезона, сообщает OptaAce в социальной сети X.
Мадрид (ж). 1/2 финала
01 мая 2025, четверг. 23:00 МСК
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
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Элина Свитолина
Э. Свитолина
В полуфинале Мадрида-2025 Соболенко обыграла украинку Элину Свитолину. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:5 в пользу белоруски.
В финальном матче турнира серии WTA-1000 в Мадриде Арине Соболенко предстоит встретиться с представительницей США Кори Гауфф. Соревнования проходят с 22 апреля по 3 мая. Действующей чемпионкой турнира является польская теннисистка вторая ракетка мира Ига Швёнтек.
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