Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Соболенко повторила достижение Хингис 24-летней давности

Соболенко повторила достижение Хингис 24-летней давности
Комментарии

Белоруска Арина Соболенко стала первой теннисисткой с 2001 года (со времён Мартины Хингис), которая шесть раз вышла в финалы турниров уровня WTA за первые четыре месяца с начала сезона, сообщает OptaAce в социальной сети X.

Мадрид (ж). 1/2 финала
01 мая 2025, четверг. 23:00 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
3 		5
         
Элина Свитолина
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина

В полуфинале Мадрида-2025 Соболенко обыграла украинку Элину Свитолину. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:5 в пользу белоруски.

В финальном матче турнира серии WTA-1000 в Мадриде Арине Соболенко предстоит встретиться с представительницей США Кори Гауфф. Соревнования проходят с 22 апреля по 3 мая. Действующей чемпионкой турнира является польская теннисистка вторая ракетка мира Ига Швёнтек.

Материалы по теме
Арина Соболенко вышла в финал «тысячника» в Мадриде, обыграв Элину Свитолину
Календарь турнира в Мадриде
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android