«Мастерс» в Мадриде: расписание игрового дня 2 мая

Сегодня, 2 мая, в Мадриде пройдут очередные матчи грунтового турнира категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием полуфинальных встреч.

Теннис. «Мастерс», Мадрид (Испания). 1/2 финала (время — московское):

17:00. Каспер Рууд (Норвегия) - Франсиско Серундоло (Аргентина);

21:00. Джек Дрейпер (Великобритания) — Лоренцо Музетти (Италия).

Турнир в Мадриде с призовым фондом € 7 854 000 проходит с 23 апреля по 4 мая. Действующим чемпионом соревнований является Андрей Рублёв. Российский теннисист на этом турнире закончил выступления в третьем круге, уступив казахстанцу Александру Бублику.