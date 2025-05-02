Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Мастерс» в Мадриде: расписание игрового дня 2 мая

«Мастерс» в Мадриде: расписание игрового дня 2 мая
Комментарии

Сегодня, 2 мая, в Мадриде пройдут очередные матчи грунтового турнира категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием полуфинальных встреч.

Теннис. «Мастерс», Мадрид (Испания). 1/2 финала (время — московское):

  • 17:00. Каспер Рууд (Норвегия) - Франсиско Серундоло (Аргентина);
  • 21:00. Джек Дрейпер (Великобритания) — Лоренцо Музетти (Италия).

Турнир в Мадриде с призовым фондом € 7 854 000 проходит с 23 апреля по 4 мая. Действующим чемпионом соревнований является Андрей Рублёв. Российский теннисист на этом турнире закончил выступления в третьем круге, уступив казахстанцу Александру Бублику.

Сетка турнира в Мадриде
Календарь турнира в Мадриде
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android