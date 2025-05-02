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Фанат Федерера показал Роджеру тату, набитую в его честь

Фанат Федерера показал Роджеру тату, набитую в его честь
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Фанат 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» экс первой ракетки мира Роджера Федерера встретил швейцарца в баре и показал ему тату, набитую в честь легендарного теннисиста.

Болельщик продемонстрировал тату на левой руке, на которой изображён корт и надпись: «нет другого способа справиться с тяжёлой работой, кроме как принять её. Р. Федерер».

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеофрагментом встречи фаната с Федерером.

Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года после того, как выступил на Кубке Лэйвера — 2022 в Лондоне. Свой прощальный матч Роджер провёл в парном разряде вместе с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем.

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