Алибек Качмазов вышел в полуфинал хардового «челленджера» в Китае

185-я ракетка мира российский теннисист Алибек Качмазов вышел в полуфинал хардового «челленджера» в Чьянчжоу (Китай). В 1/4 финала он обыграл представителя Австралии Джеймса Маккейба (176-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:5), 6:4.

Матч продолжался 1 час 47 минут. За это время время Качмазов выполнил восемь подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету его соперника 11 эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

Соперником Качмазова в матче за выход в финал китайского «челленджера» станет победитель матча Тристан Скулкейт (Австралия) — Уго Гренье (Франция).