Музетти поделился мнением о том, что стало фактором прогресса в его игре в этом сезоне

11-я ракетка мира итальянец Лоренцо Музетти поделился мнением о том, что ему пришлось принять и изменить в своей игре, чтобы добиться прогресса в текущем сезоне.

«Я всегда был игроком, озабоченным эстетикой — мне нравилось играть красиво, элегантно. Но тот, кто хочет стать великим чемпионом, должен уметь прибегать к простым, базовым игровым схемам, особенно в моменты, когда нет уверенности или не идёт игра. Именно в этом и заключается прогресс «нового Лоренцо». Я понял: лучше выиграть, играя плохо, чем проиграть, играя красиво», – приводит слова Музетти Punto De Break.

На проходящем с 22 апреля по 4 мая турнире серии «Мастерс» в Мадриде, Музетти вышел в полуфинал, обыграв канадца Габриэля Диалло со счётом 6:4, 6:3.

В 1/2 финала он сыграет против британца Джека Дрейпера. Встреча запланирована на 2 мая.