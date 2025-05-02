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«Всё крутится вокруг денег». Серундоло — о проблемах южноамериканского тенниса

«Всё крутится вокруг денег». Серундоло — о проблемах южноамериканского тенниса
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21-я ракетка мира аргентинский теннисист Франсиско Серундоло поделился своим мнением насчёт того, почему в странах Южной Америки проводится мало турниров уровня АТР.

«Всё упирается в экономику. Сейчас всё крутится вокруг этого, независимо от того, есть ли у нас хорошие игроки или нет — турниры проходят там, где больше денег и спонсоров, без сомнений. Мне бы хотелось, чтобы турниров было больше. На уровне Futures и Challengers их стало действительно больше за последние годы — и это здорово, потому что у молодых ребят появляется больше возможностей играть у себя дома, в Южной Америке, без необходимости куда-то лететь. Когда я добрался до уровня ATP, было всего пять челленджеров и столько же фьючерсов — было трудно, нужно было ехать в Европу или ещё куда-то, одному, без особой финансовой поддержки, может, с другом, без тренера», – сказал Серундоло на пресс-конференции после матча 1/4 финала «Мастерса» в Мадриде.

Серундоло вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс», который проходит с 23 апреля по 4 мая в Мадриде, обыграв Якуба Меншика со счётом 6:3, 6:7, 6:2.

Мадрид (м). 1/4 финала
01 мая 2025, четверг. 16:10 МСК
Франсиско Серундоло
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		7 7 6
6 		6 5 2
         
Якуб Меншик
Чехия
Якуб Меншик
Я. Меншик

За право сыграть в финале соревнований он поспорит с норвежцем Каспером Руудом, который в своём четвертьфинальном матче был сильнее россиянина Даниила Медведева – 6:3, 7:5.

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