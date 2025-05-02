«Я совершенно другой игрок и человек». Серундоло — об опыте после «Мастерса» 2022 года

21-я ракетка мира аргентинский теннисист Франсиско Серундоло рассказал, насколько он изменился после своего первого полуфинала на турнирах серии «Мастерс» в Майами в 2022 году.
«Многое изменилось. Турнир в Майами стал для меня первым «Мастерсом», где всё сложилось удачно и я сумел войти в топ-50. У меня было очень мало матчей на уровне ATP, почти не было игр против лучших. Я сильно прибавил в опыте, в теннисе, в понимании. Сейчас я совершенно другой игрок и человек. Тогда я просто продолжал учиться, и теперь я на той стадии, когда очень хочу играть следующий матч», – сказал Серундоло на пресс-конференции после четвертьфинального матча турнира в Мадриде.
Напомним, Серундоло вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Мадриде, обыграв Якуба Меншика со счётом 6:3, 6:7, 6:2.
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За право сыграть в финале соревнований он поспорит с норвежцем Каспером Руудом, который в своём четвертьфинальном матче был сильнее россиянина Даниила Медведева – 6:3, 7:5.
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