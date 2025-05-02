Оже-Альяссим в двух матчах подряд уступил игрокам, не входящим в топ-100 рейтинга ATP

19-я ракетка мира канадец Феликс Оже-Альяссим в двух матчах подряд проиграл теннисистам, не входящим в первую сотню рейтинга ATP.

25 апреля на старте грунтового турнира серии «Мастерс» Оже-Альяссим уступил 126-й ракетке мира Хуан-Мануэлю Серундоло (6:7 (5:7), 4:6). В четверг, 1 мая, канадский теннисист потерпел поражение от 237-го номера рейтинга ATP итальянца Андреа Пеллегрино (5:7, 4:6) во втором круге грунтового «челленджера» в Эшториле (Португалия). Всего на счету Оже-Альяссима уже пять поражений подряд на теннисных турнирах. В этом году он ещё ни разу не побеждал на грунте.

24-летний Оже-Альяссим — победитель восьми турниров ATP (из них семь в одиночном разряде), бронзовый призёр Олимпийских игр 2024 года в смешанном парном разряде, обладатель Кубка Дэвиса (2022) в составе сборной Канады и Кубка ATP (2022).