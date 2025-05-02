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«Получалось абсолютно всё». Гауфф — о полуфинале Мадрида со Швёнтек

«Получалось абсолютно всё». Гауфф — о полуфинале Мадрида со Швёнтек
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Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф рассказала, что стало главным фактором в её победе над полькой Игой Швёнтек (6:1, 6:1) в полуфинале теннисного турнира WTA-1000 в Мадриде.

Мадрид (ж). 1/2 финала
01 мая 2025, четверг. 17:10 МСК
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		1
         
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

«Она — талантливый игрок, умеет заставить бегать по корту. Я старалась не позволить ей это делать. Я сильно прибавила по сравнению с нашими первыми встречами — и это видно по результату. Конечно, она тоже стала играть лучше, но сегодня был тот день, когда у меня получалось абсолютно всё», – сказала Гауфф на пресс-конференции в Мадриде.

В финале турнира в Мадриде Гауфф сыграет против белоруски Арины Соболенко, которая в своём матче 1/2 финала была сильнее украинки Элины Свитолиной со счётом 6:3, 7:5. Финал турнира запланирован на 3 мая.

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