«Получалось абсолютно всё». Гауфф — о полуфинале Мадрида со Швёнтек

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф рассказала, что стало главным фактором в её победе над полькой Игой Швёнтек (6:1, 6:1) в полуфинале теннисного турнира WTA-1000 в Мадриде.

«Она — талантливый игрок, умеет заставить бегать по корту. Я старалась не позволить ей это делать. Я сильно прибавила по сравнению с нашими первыми встречами — и это видно по результату. Конечно, она тоже стала играть лучше, но сегодня был тот день, когда у меня получалось абсолютно всё», – сказала Гауфф на пресс-конференции в Мадриде.

В финале турнира в Мадриде Гауфф сыграет против белоруски Арины Соболенко, которая в своём матче 1/2 финала была сильнее украинки Элины Свитолиной со счётом 6:3, 7:5. Финал турнира запланирован на 3 мая.