«Получалось абсолютно всё». Гауфф — о полуфинале Мадрида со Швёнтек
Поделиться
Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф рассказала, что стало главным фактором в её победе над полькой Игой Швёнтек (6:1, 6:1) в полуфинале теннисного турнира WTA-1000 в Мадриде.
Мадрид (ж). 1/2 финала
01 мая 2025, четверг. 17:10 МСК
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
«Она — талантливый игрок, умеет заставить бегать по корту. Я старалась не позволить ей это делать. Я сильно прибавила по сравнению с нашими первыми встречами — и это видно по результату. Конечно, она тоже стала играть лучше, но сегодня был тот день, когда у меня получалось абсолютно всё», – сказала Гауфф на пресс-конференции в Мадриде.
В финале турнира в Мадриде Гауфф сыграет против белоруски Арины Соболенко, которая в своём матче 1/2 финала была сильнее украинки Элины Свитолиной со счётом 6:3, 7:5. Финал турнира запланирован на 3 мая.
Комментарии
- 2 мая 2025
-
11:27
-
11:12
-
11:00
-
10:51
-
10:50
-
10:36
-
10:26
-
10:24
-
10:04
-
10:01
-
09:55
-
09:51
-
09:47
-
09:34
-
09:30
-
09:30
-
02:31
-
01:57
-
01:02
-
00:53
-
00:53
-
00:44
-
00:40
-
00:31
-
00:28
-
00:13
-
00:11
-
00:01
- 1 мая 2025
-
23:51
-
23:49
-
23:42
-
23:32
-
23:18
-
23:08
-
22:58