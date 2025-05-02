«Для меня это не так важно». Гауфф — о второй строчке рейтинга в случае победы в Мадриде
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Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф рассказала, как она относится к тому, что может стать второй ракеткой мира в случае победы в финале турнира WTA-1000 в Мадриде.
«Честно говоря, для меня это не так важно. Единственный номер, который действительно имеет значение — это первый. Остальное — просто цифры. Конечно, это признание моей стабильности, но не самоцель», – сказала Гауфф на пресс-конференции.
В финале турнира в Мадриде Гауфф сыграет против белоруски Арины Соболенко, которая в своём матче 1/2 финала была сильнее украинки Элины Свитолиной со счётом 6:3, 7:5.
Мадрид (ж). 1/2 финала
01 мая 2025, четверг. 23:00 МСК
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|7
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|5
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Финал турнира запланирован на 3 мая. Действующей победительницей турнира является полька Ига Швёнтек.
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