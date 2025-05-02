«Для меня это не так важно». Гауфф — о второй строчке рейтинга в случае победы в Мадриде

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф рассказала, как она относится к тому, что может стать второй ракеткой мира в случае победы в финале турнира WTA-1000 в Мадриде.

«Честно говоря, для меня это не так важно. Единственный номер, который действительно имеет значение — это первый. Остальное — просто цифры. Конечно, это признание моей стабильности, но не самоцель», – сказала Гауфф на пресс-конференции.

В финале турнира в Мадриде Гауфф сыграет против белоруски Арины Соболенко, которая в своём матче 1/2 финала была сильнее украинки Элины Свитолиной со счётом 6:3, 7:5.

Финал турнира запланирован на 3 мая. Действующей победительницей турнира является полька Ига Швёнтек.