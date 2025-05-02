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Первый тренер Алькараса опубликовал книгу о своём воспитаннике

Первый тренер Алькараса опубликовал книгу о своём воспитаннике
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Карлос Сантос, первый тренер четырёхкратного победителя турниров «Большого шлема» испанского теннисиста Карлоса Алькараса, опубликовал книгу о своём воспитаннике. Она называется «Алькарас: Кузница чемпиона».

«Это эксклюзивный материал. Особенно на этапе становления Карлитоса, когда ему было от 5 до 12 лет. Я был душой и телом посвящён Карлитосу, но не только в теннисе, но и в физической подготовке, питании, я путешествовал с ним, учился с ним… была не только работа на корте, но и вся моя жизнь.

Я только отправил несколько отдельных глав своей матери, но очень немногих. Когда всё было закончено, я распечатал копию и отправил её отцу Карлоса, чтобы он посмотрел на неё и сказал, хочет ли он, чтобы мы что-то убрали или добавили. Он прочитал это и поздравил меня, ему понравилось, но он сказал мне ничего не убирать или добавлять, а просто оставить как есть», — приводит слова Сантоса Punto de Break.

Алькарас начал играть в теннис в возрасте четырёх лет в теннисной школе своего отца. Его кумиром в ранние годы был Рафаэль Надаль. В 15 лет он поступил в академию Equelite в Виллене и стал тренироваться у бывшей первой ракетки мира Хуана Карлоса Ферреро.

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