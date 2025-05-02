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Гауфф рассказала о самой запоминающейся победе над Швёнтек

Гауфф рассказала о самой запоминающейся победе над Швёнтек
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Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф рассказала о самой запоминающейся в карьере победе над полькой Игой Швёнтек.

«Наверное, больше всего мне запомнились победы на турнире в Цинциннати или на United Cup. Всё-таки выберу United Cup, потому что это был финал и я очень хотела победить ради команды. Но вообще, победа — это всегда победа, особенно над такой соперницей. Результаты показывают, как я прогрессировала. Но да, командная атмосфера тогда была особенной, я сильно нервничала — это и делает ту победу самой запоминающейся», – сказала Гауфф на пресс-конференции после полуфинального матча в Мадриде.

В 1/2 финала турнира WTA-1000 в Мадриде теннисистки встретились в 15-й раз в карьере. Гауфф разгромила Швёнтек со счётом 6:1, 6:1 и вышла в финал, где сыграет против белоруски Арины Соболенко, которая в своём полуфинале была сильнее украинки Элины Свитолиной – 6:3, 7:5.

Мадрид (ж). 1/2 финала
01 мая 2025, четверг. 17:10 МСК
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		1
         
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Сетка турнира в Мадриде
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