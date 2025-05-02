Первый тренер Алькараса назвал единственный недостаток Карлоса в детские годы

Карлос Сантос, первый тренер четырёхкратного победителя турниров «Большого шлема» Карлоса Алькараса, рассказал о достоинствах и недостатках испанского теннисиста в детские годы.

«Все его удары были хорошими, за исключением подачи. Мы очень много тренировали её, но он никогда не заканчивал так, как мне нравилось. В моей голове всегда была мысль о том, что у него три очень хороших удара, но они не стоили одной подачи», — приводит слова Сантоса Punto de Break.

Алькарас начал играть в теннис в возрасте четырёх лет в теннисной школе своего отца. Его кумиром в ранние годы был Рафаэль Надаль. В 15 лет он поступил в академию Equelite в Виллене и стал тренироваться у бывшей первой ракетки мира Хуана Карлоса Ферреро.