«Появился человек». Первый тренер Алькараса рассказал о причинах расставания с Карлосом

Карлос Сантос, первый тренер четырёхкратного победителя турниров «Большого шлема» испанского теннисиста Карлоса Алькараса, рассказал о причинах расставания со своим воспитанником.

— Появился человек, который не вносил свой вклад, но мог привлечь спонсора. Когда он присоединился к команде, то не взял на себя роль помощника, но отец Карлитоса сначала немного влюбился в него, пока не понял, что главное, что нужно его сыну — это тренер, но нужно было и контролировать спонсора. Я ушёл не только из-за этого человека, но в этот момент возникла небольшая ссора из-за того, кто покинет команду. В конце концов, я отказался от проекта, потому что хотел чего-то большего, чего-то более крепкого.

— Карлос-старший пытался удержать тебя?

— Он давал мне слово, что я буду тренировать Карлитоса до тех пор, пока захочу, что он всегда будет со мной считаться. Однако моя голова и сердце говорили мне обратное. Если бы я продолжил, я полагаю, дело дошло бы до появления IMG или тренера первой линии, хотя мне всегда говорили, что у меня будет своё место, будь то второй тренер или физиотерапевт. В конце концов, предложение колледжа было хорошим и твёрдым, у него была очень чёткая линия, а чего я хотел, так это уверенности в том, что я буду рядом, пока Карлос не достигнет совершеннолетия, — приводит слова Сантоса Punto de Break.

Алькарас начал играть в теннис в возрасте четырёх лет в теннисной школе своего отца. Его кумиром в ранние годы был Рафаэль Надаль. В 15 лет он поступил в академию Equelite в Виллене и стал тренироваться у бывшей первой ракетки мира Хуана Карлоса Ферреро.