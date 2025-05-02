«Я слишком глупа, чтобы ответить на этот вопрос». Швёнтек — о схожести турниров ATP и WTA

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек не смогла ответить на вопрос о схожести мужских и женских профессиональных турниров.

— Люди говорят, что ATP-тур становится всё больше и больше похожим на WTA-тур. Они преподносят это в негативном ключе… а ты что думаешь об этом?

— Я не знаю, что люди имеют в виду. Мне нужно больше подробностей. Что это значит? Более открыто? Я не знаю, Янник и Карлос выиграли все «Шлемы» в прошлом году, я не думаю… я не понимаю. Думаю, у меня нет своего мнения. Я слишком глупа, чтобы ответить на этот вопрос, — сказала Швёнтек на пресс-конференции.

Напомним, Швёнтек потерпела разгромное поражение (1:6, 1:6) от чемпионки US Open — 2023, четвёртой ракетки мира американки Кори Гауфф в полуфинале грунтового турнира WTA-1000 в Мадриде (Испания).