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«Не хотела его отвлекать». Циньвэнь — о первой встрече с Надалем

«Не хотела его отвлекать». Циньвэнь — о первой встрече с Надалем
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Восьмая ракетка мира китаянка Чжэнь Циньвэнь поделилась историей, как она впервые встретилась с 22-кратным победителем турниров «Большого шлема» Рафаэлем Надалем.

«Мой тренер – испанец. И как-то раз мы вместе шли и увидели Надаля. Я не хотела его отвлекать, потому что я понимаю, как иногда неприятно игрокам отвлекаться на что-то. Но мой тренер поговорил с ним, и он просто сам подошёл и сказал: «Привет, хочешь сфотографируюсь с тобой?», и я ответила: «Да». Вот так всё и произошло», – рассказала Циньвэнь в интервью YouTube-каналу Mutua Madrid Open.

На проходящем с 22 апреля по 3 мая турнире WTA-1000 в Мадриде Циньвэнь проиграла во втором круге соревнований россиянке Анастасии Потаповой – 4:6, 4:6.

Мадрид (ж). 2-й круг
25 апреля 2025, пятница. 16:05 МСК
Анастасия Потапова
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Чжэн Циньвэнь
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
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