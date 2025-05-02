«Не хотела его отвлекать». Циньвэнь — о первой встрече с Надалем

Восьмая ракетка мира китаянка Чжэнь Циньвэнь поделилась историей, как она впервые встретилась с 22-кратным победителем турниров «Большого шлема» Рафаэлем Надалем.

«Мой тренер – испанец. И как-то раз мы вместе шли и увидели Надаля. Я не хотела его отвлекать, потому что я понимаю, как иногда неприятно игрокам отвлекаться на что-то. Но мой тренер поговорил с ним, и он просто сам подошёл и сказал: «Привет, хочешь сфотографируюсь с тобой?», и я ответила: «Да». Вот так всё и произошло», – рассказала Циньвэнь в интервью YouTube-каналу Mutua Madrid Open.

На проходящем с 22 апреля по 3 мая турнире WTA-1000 в Мадриде Циньвэнь проиграла во втором круге соревнований россиянке Анастасии Потаповой – 4:6, 4:6.