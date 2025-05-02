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«Во время игр дрожали руки». Циньвэнь — о давлении на Олимпиаде-2024

«Во время игр дрожали руки». Циньвэнь — о давлении на Олимпиаде-2024
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Восьмая ракетка мира китаянка Чжэн Циньвэнь рассказала, насколько тяжело в психологическом плане ей дались Олимпийские игры в Париже-2024.

«Я испытывала сильное давление ещё до старта Олимпиады в Париже. Перед тем как она началась, я выиграла турнир в Палермо и в целом была на подъёме, но не могла полностью насладиться этой победой, так как знала, что Париж совсем скоро.

Я начала испытывать олимпийское давление где-то за пару недель до начала Игр. И во время турнира я практически на спала. Была настолько напряжена, что у меня дрожали руки во время игр. Но каким-то образом мне удалось преобразовать это волнение и я стала играть увереннее и стабильнее. За два-три дня до финала я не заходила в Интернет, пыталась заблокировать себя от всего этого шума, что происходит вокруг. И после того, как одержала победу на Олимпиаде, я почувствовала огромное облегчение», – рассказала Циньвэнь в интервью YouTube-каналу Mutua Madrid Open.

Напомним, Циньвэнь выиграла золотую медаль Олимпийских игр в Париже-2024, победив в финале турнира хорватку Донну Векич – 6:2, 6:3.

Олимпиада (ж). Финал
03 августа 2024, суббота. 17:40 МСК
Чжэн Циньвэнь
7
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Донна Векич
21
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич
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