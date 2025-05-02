«Во время игр дрожали руки». Циньвэнь — о давлении на Олимпиаде-2024

Восьмая ракетка мира китаянка Чжэн Циньвэнь рассказала, насколько тяжело в психологическом плане ей дались Олимпийские игры в Париже-2024.
«Я испытывала сильное давление ещё до старта Олимпиады в Париже. Перед тем как она началась, я выиграла турнир в Палермо и в целом была на подъёме, но не могла полностью насладиться этой победой, так как знала, что Париж совсем скоро.
Я начала испытывать олимпийское давление где-то за пару недель до начала Игр. И во время турнира я практически на спала. Была настолько напряжена, что у меня дрожали руки во время игр. Но каким-то образом мне удалось преобразовать это волнение и я стала играть увереннее и стабильнее. За два-три дня до финала я не заходила в Интернет, пыталась заблокировать себя от всего этого шума, что происходит вокруг. И после того, как одержала победу на Олимпиаде, я почувствовала огромное облегчение», – рассказала Циньвэнь в интервью YouTube-каналу Mutua Madrid Open.
Напомним, Циньвэнь выиграла золотую медаль Олимпийских игр в Париже-2024, победив в финале турнира хорватку Донну Векич – 6:2, 6:3.
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
- 2 мая 2025
-
12:51
-
12:36
-
12:35
-
12:12
-
11:51
-
11:33
-
11:32
-
11:27
-
11:12
-
11:00
-
10:51
-
10:50
-
10:36
-
10:26
-
10:24
-
10:04
-
10:01
-
09:55
-
09:51
-
09:47
-
09:34
-
09:30
-
09:30
-
02:31
-
01:57
-
01:02
-
00:53
-
00:53
-
00:44
-
00:40
-
00:31
-
00:28
-
00:13
-
00:11
-
00:01