Швёнтек в матче с Гауфф впервые в карьере не заработала ни одного брейк-пойнта на грунте
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Четвёртая ракетка мира американка Кори Гауфф стала первой теннисисткой, которая не позволила польке Иге Швёнтек (второй номер рейтинга WTA) заработать хотя бы один брейк-пойнт в матче на грунтовом покрытии. В четверг, 1 мая, Гауфф разгромила вторую ракетку мира Игу Швёнтек в полуфинале грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:1.
Мадрид (ж). 1/2 финала
01 мая 2025, четверг. 17:10 МСК
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 0
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|6
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Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Матч продолжался 1 час 4 минуты. За это время Гауфф выполнила шесть подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. На счету Швёнтек один эйс, три двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.
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