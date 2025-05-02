Швёнтек в матче с Гауфф впервые в карьере не заработала ни одного брейк-пойнта на грунте

Четвёртая ракетка мира американка Кори Гауфф стала первой теннисисткой, которая не позволила польке Иге Швёнтек (второй номер рейтинга WTA) заработать хотя бы один брейк-пойнт в матче на грунтовом покрытии. В четверг, 1 мая, Гауфф разгромила вторую ракетку мира Игу Швёнтек в полуфинале грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:1.

Матч продолжался 1 час 4 минуты. За это время Гауфф выполнила шесть подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. На счету Швёнтек один эйс, три двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.