Кори Гауфф в случае завоевания титула в Мадриде станет второй ракеткой мира

Американская теннисистка Кори Гауфф (четвёртый номер рейтинга) может стать второй ракеткой мира в случае завоевания титула на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде. В четверг, 1 мая, американка разгромила вторую ракетку мира польку Игу Швёнтек (6:1, 6:1) в полуфинале «тысячника» в Мадриде.

В live-рейтинге WTA Гауфф занимает третье место, имея в активе 6603 очка. В случае победы в финале Мадрида она получит ещё 350 очков и сместит Швёнтек (6773) со второй позиции.

В решающем матче соревнований в Мадриде Гауфф сыграет против первой ракетки мира белоруски Арины Соболенко, которая в 1/2 финала была сильнее украинки Элины Свитолиной (6:3, 7:5).

Финальный матч пройдёт в субботу, 3 мая, и начнётся не ранее 19:30 мск.