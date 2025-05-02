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Вероника Кудерметова объяснила, почему активно болеет за хоккейный клуб «Ак Барс»

Вероника Кудерметова объяснила, почему активно болеет за хоккейный клуб «Ак Барс»
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Российская теннисистка 52-я ракетка мира Вероника Кудерметова рассказала о своей привязанности к хоккейному клубу «Ак Барс» (Казань).

«Я раньше болела за все те клубы, за которые выступал папа — «Ак Барс», «Металлург», ЦСКА, это те, которые мне запомнились. За «Ак Барс» я стала болеть так яро, потому что это родная команда, много воспоминаний плюс они меня стали часто приглашать (смеётся). Я за них очень болела в плей-офф, жаль, что они не вышли в полуфинал Кубка Гагарина. Надеюсь, что в следующем сезоне будет лучше», — сказала Кудерметова-старшая в эфире канала BB Tennis в Vk Video.

Эдуард Кудерметов (отец Вероники) — двукратный чемпион России по хоккею (в составе «Ак Барса» в 1998 году и в магнитогорском «Металлурге» в 2007 году).

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