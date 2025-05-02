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«Рад, что смог признать: мне нужна помощь». Рууд — о ментальном состоянии

«Рад, что смог признать: мне нужна помощь». Рууд — о ментальном состоянии
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15-я ракетка мира норвежец Каспер Рууд рассказал о своём ментальном состоянии в текущем сезоне

«Если честно, в этом сезоне я не очень хорошо чувствую себя в ментальном плане, но я обратился за помощью, и это помогает мне. Я постепенно чувствую себя лучше. На самом деле, крайне важно иметь кого-то, с кем можно поговорить о важных для тебя вещах. Жизнь бывает сложной, у нас много перелётов, иногда ты сильно устаёшь. Но я обратился за помощью, и теперь у меня получается больше получать удовольствия от жизни. Каждый раз ощущаю, что нахожусь в лучшем из мест, просыпаюсь с улыбкой на лице. Я рад, что смог быть откровенен сам с собой и признал, что мне нужна помощь. Так что психологически сейчас я себя ощущаю лучше, чем неделю-две и более назад», – сказал Рууд на пресс-конференции турнира в Мадриде.

Рууд вышел в полуфинал Мастерса в Мадриде, обыграв россиянина Даниила Медведева – 6:3, 7:5.

Мадрид (м). 1/4 финала
01 мая 2025, четверг. 14:10 МСК
Каспер Рууд
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
3 		5
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

В 1/2 финала Рууд сыграет против аргентинца Франсиско Серундоло, который был сильнее в своём четвертьфинальном матче чеха Якуба Меншика – 3:6, 7:6, 6:2. Турнир в Мадриде проходит с 23 апреля по 4 мая. Действующим победителем турнира является россиянин Андрей Рублёв.

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